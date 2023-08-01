На Запоріжжі судитимуть ще 4-х експравоохоронців, які поповнили лави окупаційної «поліції» Мелітополя

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно ще чотирьох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, співробітники структурного підрозділу Мелітопольського РУП порушили присягу на вірність українському народові та перейшли на бік ворога.

Залишившись на тимчасово окупованій території області, вони добровільно розпочали «службу» в підпорядкованому окупаційній адміністрації правоохоронному органі «народна міліція смт. Якимівка», яку потім продовжили у так званому «Отделе полиции № 3 (дислокации пгт. Акимовка) УВД по г. Мелитополю и Мелитопольском районе ГУВД Запорожской области».

Підозрювані в складі псевдоправоохоронного органу забезпечують його охорону, вживають заходи зі збереження незаконно вилученої табельної зброї та спеціальних засобів, патрулюють окуповану територію Якимівки. Беруть участь у заходах зі встановлення громадян, які не підтримують та чинять спротив окупаційному режиму.

Наразі всі вони звільнені з органів Нацполіції України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура