На Запоріжжі судитимуть жінку, яка замовила вбивство ексчоловіка та його родичів

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом організації готування до розбійного нападу та замовного вбивства з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 34-річна жінка замовила вбивство свого ексчоловіка з метою заволодіння його грошовими коштами в розмірі 30 млн грн. Половину цієї суми вона пообіцяла виконавцю як плату за «послугу». Також, за її планом, після вбивства чоловіка виконавець мав ліквідувати ще двох його родичів як зайвих претендентів на спадщину.

Злочинний намір було викрито правоохоронцями, а дії виконавця контролювалися прокуратурою та поліцією. У грудні 2024 року після проведення імітації вбивства чоловіка та його брата жінку було затримано.

Наразі вона за рішенням суду перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура