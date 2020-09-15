На Запоріжжі троє чоловіків пограбували неповнолітнього хлопця

До поліції звернулась місцева мешканка 1979 року народження, яка повідомила про пограбування її 17-річного сина.

Слідчо-оперативною групою встановлено, невідомі з кишені хлопця вихопили мобільний телефон та втекли.

Копи встановили, що після злочину троє невідомих чоловіків доїхали до Запоріжжя, де збули викрадене майно, а потім на таксі повернулись до Василівки.

Затримали фігурантів на вулиці Каховській.

Один із них знаходився у будинку літньої жінки та намагався шляхом обману отримати від неї грошові кошти під приводом, що її син потрапив у лікарню.

Місцева мешканка не потрапила на гачок шахрая, проявила пильність та зателефонувала до поліції.

Двох інших нападників поліцейські виявили в автомобілі таксі поруч з будинком пенсіонерки.

Чоловіки – мешканці Запоріжжя 1995 та 1996 років народження. Двоє з них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності.

Фігурантам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Вартові еспресо