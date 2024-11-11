На Запоріжжі уродженця Росії судитимуть за розбещення дитини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця рф за фактом розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, на початку серпня 2024 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння, зустрівши малолітню місцеву мешканку, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, завів до однієї з покинутих будівель Запорізького району, де вчинив щодо 8-ми річної дівчинки розпусні дії.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура