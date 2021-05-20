На Запоріжжі в лісосмузі знайшли тіло вбитого чоловіка

Правоохоронці вже встановили особу загиблого і підозрюваного.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Запорізькій області.

17 травня в лісосмузі Василівського району виявили труп 47-річного чоловіка. На місце прибули правоохоронці та експерти, які виявили на тілі загиблого сліди насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що 16 травня у вбитого виник конфлікт з 57-річним жителем, в ході якого останній наніс кілька ударів по голові і тулубу своєму опонентові. Удари виявилися смертельними.

Підозрюваного вже затримали. За вчинення умисного вбивства йому загрожує до 15 років позбавлення волі. // Перший Запорізький