На Запоріжжі в школі побилися троє батьків однієї дитини

Конфлікт відбувся прямо на території школи. Відносини з’ясовували спочатку мати з батьком, а потім втрутився вітчим. Свідком конфлікту стала директорка навчального закладу.

Нещодавно суд поставив крапку у конфлікті, який тягнувся з 2018 року. Так, ще в березні 2018 року на території Приморської загальноосвітньої школи №2 сталася бійка між жінкою та двома чоловіками. Один з чоловіків виявився офіцером, котрий є завідувачем сектору дозвільної системи на зброю. Через це другий чоловік написав заяву про нанесення тілесних ушкоджень та заявив, що не чинив опір, бо знав, що опонент є поліцейським. Було заведено кримінальну справу по ст. 365 та ст. 125 ККУ. По тій самій причині справу розглядали не в Приморську, а в Приазовську. Суддям знадобилось майже три роки на розгляд справи.

Виявилось, що батьки учня цієї школи розлучилися, ще до скандалу. Батько малечі в 2014 році поїхав до Росії, та через три роки повернувся додому. Його дружина на той час вже жила з іншим чоловіком, який працював в поліції. Батько дитини звернувся до суду, там виділили час на побачення, але чоловік хотів, аби дитина жила з ним.

В той день, коли стався конфлікт, батько прийшов до школи, щоб забрати сина, хоча це був не день для побачень. Чоловік намагався спровокувати конфлікт – викликав поліцію та заявив, що в дитини синці, начебто вітчим його побив. Правоохоронці опитали дитину та викликали мати хлопчика. Жінка прибула до закладу разом із новим чоловіком.

Коли батьки разом з дитиною вийшли надвір, батько почав тягнути хлопчика за руку, щоб усадити до машини. Мати намагалась чинити спротив, за що батько хлопчика її вдарив. Вона вдарила його у відповідь, після чого за неї заступився новий чоловік.

Батько хлопчика написав заяву на нового чоловіка своєї колишньої. Чоловік, якого звинувачували пояснив, що в той день був одягнений не у форму, не мав при собі посвідчення, і не був при виконанні службових обов’язків. Він каже, що лише встав між чоловіком та дружиною, коли розпочався конфлікт.

Мати хлопчика підтвердила слова нового чоловіка що він лише намагався її захистити, а колишній вдарив, та заявила про побиття. Ця справа й досі знаходиться на розгляді, бо колишній чоловік не приходить на засідання суду.

Підтвердив усе, що казали батьки й директор школи, який бачив все на власні очі.

Суд, вивчивши матеріали справи, вирішив, що чоловік невинний! // forpost.media