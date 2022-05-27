На Запоріжжі викрили чоловіка у продажі талонів на пальне КП з тимчасово окупованого Мелітополя

На блокпосту при в’їзді до Запоріжжя співробітники управління стратегічних розслідувань затримали 43-річного чоловіка. У його сумці були картки на пальне на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Як виявилося, вилучені у нього картки належали комунальним, зокрема й медичним, підприємствам, які наразі знаходяться в окупованому російськими військовими Мелітополі.

Затриманий розповів, що ці картки він мав продати, а отримані кошти передати невідомим йому особам. Для цього вони виходять з ним на зв’язок та повідомляють про місце та спосіб передачі коштів. Робить так не вперше: наприкінці квітня вже реалізував талони на пальне на 650 тисяч гривень. Тоді за виконану роботу отримав 50 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 6 Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України