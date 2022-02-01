На Запоріжжі викрили групу «чорних ріелтерів», в яку входив поліцейський

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинного угруповання, один з яких на момент вчинення правопорушень був співробітником поліції, повідомлено про підозру у шахрайстві, незаконному позбавленні волі людини, заволодінні офіційними документами шляхом шахрайства, підробленні офіційних документів та їх використанні, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом ( ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ч. 2 ст. 357, ч. 1 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, четверо мешканців Бердянська під виглядом ріелтерів підшукували серед місцевих жителів-власників нерухомості одиноких пенсіонерів, інвалідів, алко- та наркозалежних осіб. Застосовували до них фізичний та психологічний тиск, інколи незаконно позбавляли волі та у такий спосіб отримували згоду на переоформлення їхнього житла на підставних осіб. Після укладення договорів купівлі-продажу, члени угруповання привласнювали кошти своїх жертв. Загалом правоохоронцями задокументовано п’ять фактів незаконного заволодіння нерухомістю громадян на загальну суму понад 1 млн грн.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Заходи із викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України, Управлінням СБУ в Запорізькій області та територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури