На Запоріжжі викрили групу осіб, які намагалися заволодіти майном підприємства на суму ₴200 мільйонів

Чотирьом членам злочинної групи наразі повідомлено про підозру. Троє підозрюваних знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місцеперебування ще одного фігуранта встановлюється. Досудове розслідування триває.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч.2 ст.15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що декілька осіб за попередньою змовою між собою, незаконно заволоділи корпоративними правами товариств з обмеженою відповідальністю, приватних та агропромислових підприємств. Крім того, зловмисники намагалися заволодіти їх майном на суму у понад 200 мільйонів гривень.

26 листопада слідчі обласного главку спільно зі співробітниками Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження провели понад 30 одночасних обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів у справі. В результаті яких правоохоронці вилучили приладдя для виготовлення підроблених документів, підроблені печатки державних установ, довіреності та паспорти громадян України, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Чотирьом членам злочинної групи наразі повідомлено про підозру. Троє підозрюваних знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місце знаходження ще одного фігуранта встановлюється.

Також проводяться заходи, спрямовані на викриття всіх учасників злочинної схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: на Запоріжжі слідчі повідомили членам двох виборчих комісій про підозру за фактом підроблення виборчої документації.

Відділ комунікації поліції Запорізької області