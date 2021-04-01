На Запоріжжі викрито корупційну «схему» наживи на пацієнтах медичного закладу

Двоє посадовців вимагали та отримували неправомірну вигоду з мешканців регіону за медичні послуги. Затримали фігурантів під час одержання хабаря від хворого у розмірі 25 500 гривень. За незаконні оборудки їм загрожує кримінальна відповідальність. Тривають слідчі дії.

Слідчими запорізької поліції, за матеріалами Управління Служби Безпеки України в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що 35-річний лікар одного з медичних закладів міста Запоріжжя, зловживаючи службовим становищем, спільно з 40-річним приватним підприємцем, який спеціалізується на торгівлі лікарськими товарами вимагали та отримували неправомірну вигоду з мешканців регіону за медичні послуги.

31 березня правоохоронці затримали фігурантів під час одержання хабаря від пацієнта у розмірі 25 500 гривень.

В ході невідкладних слідчих дій, у службових кабінетах фігурантів, працівники поліції виявили грошові кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Крім того, працівники поліції перевіряють причетність інших посадовців медичної установи до функціонування корупційної схеми.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо: на Запоріжжі поліцейські викрили в отриманні хабара посадову особу одного із місцевих управлінь газопостачання.

Відділ комунікації поліції Запорізької області