На Запоріжжі власник фотоательє підробляв медичної довідки про одужання від COVID-19

Місцевий підприємець, на основі справжнього медичного документу, виданого іншій людині за допомогою копіювальної техніки та спеціальних комп’ютерних програм, виготовив довідку на своє прізвище. Роботу фотоательє припинено. Фігуранту може загрожувати до двох років обмеження волі.

15 листопада в селищі міського типу Приазовське дільничні офіцери поліції відділення поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під час проведення рейду щодо дотримання суб’єктами господарювання карантинних вимог, виявили медичну довідку, яка має ознаки підробки.

У приміщенні фотоательє місцевий підприємець 1983 року народження на прохання поліцейського надати для перевірки сертифікат про вакцинацію, повідомив, що він хворів на COVID-19 та має копію довідки від лікаря. У дільничного офіцера поліції виникли сумніви щодо справжності наданого документа.

Співробітники поліції телефоном зв’язався з лікарем, за підписом і печаткою якої була надана довідка. Остання повідомила, що вище зазначеній особі-підприємцю вона довідку не видавала.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Дізнавач відділення поліції № 2 Мелітопольського РУП опитав підприємця, який пояснив, що він немає сертифікату вакцинації проти COVID-19. Для того, щоб мати можливість продовжувати працювати і уникнути адміністративної відповідальності, чоловік власноруч, за допомогою копіювальної техніки та спеціальних комп’ютерних програм, створив довідку про те, що хворів на COVID-19, змінивши прізвище у медичному документі, наданому іншій людині. Слідчо-оперативною групою з місця події вилучені речові докази. Роботу фотоательє припинено.

Медичну довідку з ознаками підробки направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За даним фактом дізнавачем внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 (Підробка документів, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає штраф до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо: У Запоріжжі мати та донька стали фігурантами кримінальних проваджень, відкритих поліцією за фактами використання фальшивих документів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області