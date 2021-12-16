На Запоріжжі водія судитимуть за смертельну ДТП з 5 загиблими

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно водія за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель 5 людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у серпні 2021 року обвинувачений, рухаючись по трасі Харків-Сімферополь, не пересвідчившись у безпеці виконання маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, унаслідок чого сталося лобове зіткнення з іншим автомобілем. У результаті ДТП друга автівка перекинулася у кювет та загорілася. Її водій та чотири пасажири загинули на місці. Серед них – троє дітей у віці від 9 до 14 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури