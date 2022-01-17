На Запоріжжі встановлено особи зловмисників, причетних до викрадення та вбивства малолітньої дитини

Труп хлопчика 2010 року народження, якого розшукували, як зниклого без вісти, виявлено закопаним у погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи по їх затриманню.

Учень школи-інтернату 2010 року народження перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня минулого року. В рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за цим фактом, працівники поліції не припиняли слідчо-розшукові заходи.

При перевірці та реалізації оперативної інформації на території Якимівської територіальної громади, працівниками сектору кримінальної поліції на території приватного будинку, у погребі, був виявлений закопаний труп дитини. Місце події оглянуто слідчо-оперативною групою відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

За зібраними на даний час матеріалами, слідством відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.3 ст.146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України.

Працівниками кримінальної поліції встановлено особи двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів. Старший з них 9 років перебував за гратами за скоєння тяжких злочинів. Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Наразі поліцейські вживають невідкладні заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню злочинців.

Відділ комунікації поліції Запорізької області