На Запоріжжі встановлено зловмисника, який скоїв наругу над 20 могилами (фото, відео)

Вандал орудував на цвинтарі села Балки Малобілозерської територіальної громади. Він розкурочував могили у пошуках металевих виробів, які здавав на металобрухт. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Вранці 13 грудня до Василівського районного управління поліції надійшло повідомлення, про те, що в селі Балки на цвинтарі пошкоджено пам’ятники.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Василівського районного управління. На місці події правоохоронці виявили розкуроченими близько двох десятків пам’ятників, з яких демонтовані металеві вироби.

В ході проведення комплексу слідчих дій та оперативно-пошукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції та сектору превенції відділення поліції № 2 (м. Дніпрорудне) встановили та розшукали вандала.

«Викрити зловмисника вдалося, опитавши місцевих селян та перевіривши пункти прийому металобрухт. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини місцевий мешканець 1989 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі», — розповів заступник начальника з превентивної діяльності відділення поліції № 2 Василівського РУП майор поліції Дмитро Куцак.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно санкції статті чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Всього з початку року на території Запорізької області відкрито 54 кримінальні провадження за фактом скоєння наруги над могилами, з них по 50 епізодах фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області