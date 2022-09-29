На Запоріжжі викрито хабарників, які організовували безперешкодний перетин лінії зіткнення

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито чотирьох учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення на Запоріжжі, серед них керівник структурного підрозділу територіального відділу поліції. Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його посередникам – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський та представник органу влади, особа якого з’ясовується слідством, розробили схему збагачення за рахунок отримання грошей від громадян за безперешкодний перетин лінії розмежування. До цієї діяльності вони залучили ще трьох цивільних осіб.

Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував громадянам від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади.

Наразі задокументовано одержання зазначеними особами неправомірної вигоди на загальну суму близько 160 тис грн.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях підозрюваних вилучено близько 23 тис доларів США та 370 тис грн, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Слідство триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Запорізькій області та Головного управління ВБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора