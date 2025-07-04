На Запоріжжі викрито схему привласнення пального працівниками «швидкої» на сотні тисяч гривень

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито схему привласнення пального, призначеного для автотранспорту екстреної медичної допомоги.

За даними слідства, у 2022 році начальник відділу, диспетчер, водій та ще один працівник підстанції швидкої медичної допомоги організували механізм списання пального за підробленими документами.

У звітності вони умисно завищували кілометраж та обсяги використаного пального автівками швидкої допомоги, вносили недостовірні дані про нібито здійснені виїзди бригад на тимчасово окуповану територію Запорізької області.

За цих обставин пальне, призначене для реагування на виклики та транспортування пацієнтів, фактично привласнювалось та використовувалось у власних цілях. Загальна сума збитків склала 272 543 грн.

Наразі чотирьом працівникам територіального підрозділу закладу охорони здоров’я повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення майна, службове підроблення).

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 5 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура