На Запоріжжі викрито учасника схеми ухилення від мобілізації через ВЛК

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомили про підозру жителю Запорізької області у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, за вчинення будь-якої дії в інтересах третьої особи (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за пропозицією працівника військово-лікарської комісії одного з медзакладів Запоріжжя став учасником злочинної схеми ухилення від мобілізації. Він підшукував серед чоловіків призовного віку охочих за гроші отримати довідку ВЛК про непридатність для проходження військової служби та сприяв у її виготовлені.

Так, за одну таку послугу чоловік вимагав грошову винагороду в 3 тис. дол. США, частину якої повинен був передавати лікарям ВЛК, та був викритий правоохоронцями під час її одержання.

У ході обшуку за місцем його проживання вилучено 1,3 млн грн у різних валютах, медичні документи та чорнові записи.

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Слідство триває, на причетність до організації злочинної схеми перевіряються лікарі одного з медзакладів Запоріжжя.

Заходи з викриття здійснювались окружною прокуратурою спільно зі слідчими Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура