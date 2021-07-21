На Запоріжжі за хабарництво судитимуть лікарів міської лікарні

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох лікарів комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, лікарі вимагали та отримали 12 тис грн за проведення планової операції літній жінці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури