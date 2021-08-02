На Запоріжжі за привласнення понад ₴1 млн. посадовицю банку засуджено до 7 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Бердянської окружної прокуратури Запорізької області судом визнано винною посадову особу банківської установи у привласненні чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, у великих розмірах (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України).

Прокурорами в суді доведено, що жінка, обіймаючи спочатку посаду провідного економіста, а потім начальника відділень одного з банків, розташованих у районних центрах області, мала доступ до рахунків клієнтів банку.

Шляхом переведення їхніх грошових заощаджень на інші рахунки та зняття готівки через касу банку та банкомат, вона привласнила грошові кошти на загальну суму понад 1 млн грн.

За скоєне суд першої інстанції засудив керівника банківської установи до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в будь-яких фінансових установах строком на 3 роки.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури