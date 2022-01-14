На Запоріжжі за розбещення дитини судитимуть тренера з карате

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, 67-річний тренер з карате під приводом навчання бойовим мистецтвам запросив до себе додому 11-річного хлопчика, де вчиняв щодо нього розпутні дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури