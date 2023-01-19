На Запоріжжі за вбивство 11-річного хлопчика та жінки судитимуть двох чоловіків

Ювенальні прокурори Запорізької обласної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох мешканців Мелітопольського району за фактами умисних вбивств, одне з яких малолітньої дитини, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного позбавлення волі та викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки (п. п. 2, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року двоє чоловіків 25 та 45 років викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого в с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били дерев’яною битою та утримували у підвалі впродовж двох тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Щоб уникнути відповідальності, підозрювані сховали його тіло до ями в тому ж підвалі, заливши бетоном.

Крім цього, у вересні 2021 року вказані особи в той самий спосіб викрали 48-річну жительку с. Новоданилівка Мелітопольського району. Жінку вивезли до лісосмуги, де вимагали повернення наркотиків, які вона погодилася взяти на збереження. Прив’язавши потерпілу до дерева, наносили удари руками та дерев’яною битою. Внаслідок отриманих травм, несумисних із життям, жінка померла. З метою приховати сліди злочину її тіло втопили в річці поблизу с. Радивонівки.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Запорізька обласна прокуратура