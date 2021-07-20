На Запоріжжі за вчинення розпусних дій щодо дітей взято під варту 39-річного педофіла

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).



За даними слідства, 39-річний чоловік на території одного із центральних скверів м. Запоріжжя вчиняв розпусні дії щодо дітей, які перебували на дитячому майданчику.



Правоохоронцями затримано чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура