На Запоріжжі засудили нелюда, який зґвалтував малолітню дитину

У Запорізькій області засудили 41-річного чоловіка на 11,5 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини. Також повідомляється, що його вже неодноразово судили за інші правопорушення.

Про це пише ТСН з посиланням на місцеву прокуратуру.

«У травні 2020 року неодноразово судимий 41-річний мешканець Запорізької області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння із застосуванням фізичної сили вчинив дії сексуального характеру щодо малолітнього», — йдеться у повідомленні.

Суд постановив обвинувальний вирок, за яким ґвалтівнику призначено покарання за ч. 4 ст. 152 КК України — 11 років та 6 місяців позбавлення волі. // stopcor.org