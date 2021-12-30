На Запоріжжі засуджено зловмисника, який розкопав могилу в пошуках скарбу

Якимівський районний суд Запорізької області покарав чоловіка за наругу над могилою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 грудня.

25 листопада цього року обвинувачений взяв лопату і ліхтар і близько 17 години попрямував на кладовище біля села Тимофіївка. Він пішов зі знайомим, який нібито не знав про його злочинний план.

З метою відшукання коштовних предметів (скарбу) чоловік демонтував та відсунув пам’ятник і розкопав могилу на 1 метр вглибину. У подальшому, будучи помічений сторонніми особами, шукач скарбів втік.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. У минулому чоловік має погашену судимість.

Суд призначив йому 1 рік обмеження волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.