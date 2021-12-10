На Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю поліції

49-річний місцевий мешканець напідпитку повідомив на спецлінію «102» про замінування адміністративної будівлі Пологівського районного відділу поліції. Особу зловмисника встановлено. Відкрито кримінальне провадження.

9 грудня близько 9:25 до чергової частини Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що телефонував чоловік, який не назвався і виказував наміри підірвати Пологівський районний відділ поліції.

Правоохоронці вжили заходи по перевірці цього повідомлення: при обстеженні території вибухових предметів не виявлено.

Співробітники поліції оперативно встановили особу і місцезнаходження псевдомінера. Ним виявився 49-річний мешканець міста Пологи. Чоловік зловживає спиртними напоями та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за неправдиві повідомлення. Цього разу в крові зловмисника виявлено 2,68 проміле алкоголю.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області