На Запоріжжі затримали чоловіка, який спричинив односельцю смертельні травми

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

8 серпня до відділення поліції № 1 (м. Кам’янка-Дніпровська) Василівського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Енергодарської міської лікарні, про те, що до них доставили мешканця села Благовіщенка з тілесними ушкодженнями у вигляді колотої рани грудної клітини. Під час проведення реанімаційних заходів, чоловік помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції. Працівники кримінальної поліції опитали свідків події і встановили особу, причетну до скоєння тяжкого злочину. Ним виявився односелець потерпілого, 1952 року народження. Правоохоронці з’ясували, що травми потерпілому 1971 року народження були спричинені в ході конфлікту під час розпиття спиртних напоїв.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Триває слідство.

Нагадаємо: Житель Запоріжжя повідомив в поліцію про злочин, якого не було.

Відділ комунікації поліції Запорізької області