На Запоріжжі затримали злочинне угруповання, причетне до розбійних нападів на території Запорізької та Херсонської областей

У спільній спецоперації були задіяні запорізькі працівники управління карного розшуку, «КОРДівці», а також оперативники та бійці роти поліції особливого призначення Херсонщини. Трьох зловмисників затримали в Мелітополі.

Останнім злочином угруповання став напад на приватний будинок пенсіонерів, мешканців Генічеської територіальної громади. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 7 лютого близько 23 години група невідомих чоловіків в масках увірвались у двір, побили господаря, а потім зв’язали його з дружиною та 9-річної онукою.

Нападники надягли поліетиленовий пакет на голову чоловіка та, погрожуючи фізичною розправою, вимагали зізнатися, де зберігаються гроші та цінні речі. Налякані пенсіонери розповіли зловмисникам де ховають ключ від сейфу. Забравши все цінне майно, нападники втекли.

Згідно отриманої оперативної інформації, до злочину були причетні троє мешканців Запорізької області. Завдяки вдало проведеній спеціальній операції, вже через кілька годин, оперативники карного розшуку двох областей за силової підтримки бійців «Корд» Запоріжжя та батальйону поліції особливого призначення Херсонщини, затримали нападників у Мелітополі.

В своїй злочинній діяльності вони дотримувались суворої конспірації, використовуючи спеціальну техніку для блокування радіосигналу, а пересувались на транспортних засобах з підробленими номерами.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем їх мешкання, співробітники поліції вилучили викрадені у пенсіонерів речі: мисливську рушницю, 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор.

Наразі троє чоловіків 1983 та 1984 років народження затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У слідства є всі підстави вважати, що члени злочинного угруповання причетні до скоєння серії розбійних нападів на території Запорізької та Херсонської областей, що були вчинені протягом останніх двох років. Досудове розслідування триває.

Biддiл кoмунiкaцiї пoлiцiї Запорізької області