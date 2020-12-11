На Запоріжжі затримали зловмисників, які вночі напали на жінку в її будинку

Наразі обидва фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

11 грудня близько 3:30 до Кирилівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась мешканка Якимівського району 1962 року народження, яка заявила, що тільки-но двоє невідомих в масках проникли до її будинку, спричинили тілесні ушкодження, погрожували вбивством і вимагали віддати всі грошові заощадження. Вони заволоділи грошима у сумі близько 25 тисяч гривень і втекли з місця події.

В ході проведення першочергових оперативно-пошукових заходів злочинці були затримані співробітниками Управління карного розшуку і спецпідрозділу «Корд».

«Для розкриття цього тяжкого злочину були задіяні досвідчені працівники кримінального блоку обласної поліції. Завдяки швидкому збору та відпрацюванню інформації, яка мала оперативний інтерес, співробітники кримінальної поліції здійснили пошукові дії у вірному напрямку і вийшли на злочинців. Як стало відомо, зловмисники використовували маскувальний одяг, засоби спеціального зв’язку та дотримувались заходів суворої конспірації», — розповів заступник начальника ГУНП в Запорізькій області – начальник кримінальної поліції Руслан Невожай.

Нападниками виявились мешканці Мелітопольського району 1983 року народження. Вони вже є фігурантами кримінального провадження, відкритого за фактом розбою. В рамках досудового розслідування перевіряється їх причетність до скоєння тяжких злочинів на території Запорізької та сусідніх областей.

Наразі фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські викрили у хабарництві заступника начальника відділу державної виконавчої служби.

Відділ комунікації поліції Запорізької області