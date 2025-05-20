На Запоріжжі затримали чоловіка, який застрелив 20-річного пасинка

У селищі Кам’яне під час розпиття алкогольних напоїв вітчим під час конфлікту застрелив пасинка з рушниці. Тіло загиблого та сліди злочину чоловік ретельно приховав. На підставі зібраних доказів слідчі затримали фігуранта та повідомили про підозру.

16 травня ввечері до поліції звернулась дівчина з повідомленням про те, що її хлопець пішов у гості і не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідає. Працівники відділення № 2 (Вільнянське) Запорізького райуправління поліції негайно розпочали пошуки зниклого.

Правоохоронці встановили та опитали тих, з ким він проводив час напередодні свого зникнення. 39-річний вітчим розшукуваного повідомив, що він був у нього в гостях та після застілля пішов. Перевіряючи зібрану інформацію, поліцейські запідозрили, що чоловік намагається ввести їх в оману та щось приховує.

До пошуку долучився Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарєс.». Зниклого вдалося розшукати за допомогою собак. Тіло зі слідами насильницької смерті було закопано на території місцевого кар’єру.

У подальшому оперативники та слідчі встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між господарем та гостем виникло непорозуміння. Чоловік ухопив рушницю та вистрелив пасинку в голову. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник на автомобілі відвіз тіло до кар’єру та закопав. Мобільний телефон жертви викинув у водойму. Повернувшись додому, сховав зброю, прибрав у будинку та змив кров убитого.

За адресою фігуранта поліцейські вилучили автомобіль, мисливську рушницю та інші речові докази.

39-річного чоловіка затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області