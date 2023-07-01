На Запоріжжі затримали підозрюваного у скоєнні низки шахрайств за схемою «ваш родич у біді»

Гроші потерпілі перераховували на зазначені аферистом номери мобільних телефонів – нібито на лікування своїх знайомих. Зловмисникові повідомлено про підозру в скоєнні семи аналогічних злочинів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чоловік діяв за відомою шахрайською схемою «ваш родич у біді». Телефонував на мобільні номери обраних жертв, представлявся працівником медичного закладу та повідомляв, що близька співрозмовникові людина потрапила в ДТП. У зв’язку з цим терміново потрібні гроші – для проведення операції. Як правило, занепокоєні громадяни не перевіряли інформацію та перераховували кошти на вказані аферистом номери телефонів чи банківські картки через термінали самообслуговування чи банківські застосунки.

У результаті злагодженої роботи слідчих, оперативників відділення №2 Запорізького РУП та обласного управління карного розшуку особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 46-річний раніше судимий за корисливі злочини мешканець Петро-Михайлівської територіальної громади.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. У результаті заходу виявили та вилучили гроші, 3 мобільних телефони, планшет, 9 банківських карток, 11 стартових пакетів, 7 сім-карток та 4 слоти до них, записники, флеш-носій.

Загалом поліцейські встановили, що від неправомірних дій зловмисника постраждали семеро громадян. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області та інших регіонів України.

29 червня слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівники запорізької поліції вкотре застерігають громадян від дій аферистів. Будьте пильними, пам’ятайте про найпоширеніші шахрайські схеми, інформуйте своїх родичів та знайомих.

Відділ комунікації поліції Запорізької області