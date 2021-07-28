На Запоріжжі завершено досудове розслідування відносно членів ОЗГ, які привласнили понад ₴2 млн. бюджетних коштів

Троє посадовців Вільнянської багатопрофільної лікарні шляхом підроблення платіжних доручень на виплату заробітної плати впродовж майже шести років переказували бюджетні гроші на власні рахунки. Обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Слідчим відділення № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за оперативним супроводженням співробітників відділу захисту інтересів суспільства і держави, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У скоєному обґрунтовано підозрюються троє посадовців Вільнянської багатопрофільної лікарні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані, діючи у складі організованої злочинної групи, в період з травня 2016 року по березень 2021 року, маючи можливість розпоряджатися бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, складали платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості, до яких вносили завідомо неправдиві дані про суму нарахувань заробітної плати медпрацівникам, заздалегідь завищуючи її. В подальшому надлишково нараховані гроші фігуранти переводили на свої банківські рахунки.

За висновками експертів, внаслідок вказаних злочинних дій, державним інтересам заподіяно шкоду у розмірі понад два мільйони гривень.

Трьом фігурантам кримінального провадження, жінкам 1985, 1988 та 1990 років народження, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, судом обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

24 липня обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерований до Вільнянського районного суду Запорізької області.

Нагадаємо: За фактом захворювання двох мешканців Запоріжжя ботулізмом поліція розслідує два кримінальні провадження.

Відділ комунікації поліції Запорізької області