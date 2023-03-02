На Запоріжжі жінка віддала шахрайці ₴30 тисяч за «зняття порчі»

Під приводом зняття порчі зловмисниця видурила у постраждалої усі заощадження, після чого переховувалась у сусідній області. У результаті розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід «цілительки». Наразі зловмисницю перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

9 лютого до відділення поліції № 2 Запорізького райуправління звернулась мешканка Вільнянська, яка повідомила, що її 60-річна матір постраждала від шахрайських дій невідомої жінки ромської національності.

Правоохоронці встановили, що 6 лютого до лікарні, де працює потерпіла, прийшла незнайомка та запропонувала їй свою «допомогу». Нібито вона може зняти порчу, яку «побачила» на доньці пенсіонерки, що несе смертельну небезпеку.

Оскільки шахрайка вгадала ім’я її доньки, постраждала легко піддалася впливу аферистки. Щоб врятувати рідну людину жінка погодилась передати зловмисниці свої заощадження. Вона одразу віддала їй усі грошові кошти, які мала при собі – 100 євро та 2500 гривень. А наступного дня, коли ворожка зателефонувала, налякана пенсіонерка виконала її вимоги та перерахувала на вказаний рахунок ще 30 тисяч гривень.

До пошуків зловмисниці були залучені найбільш досвідчені співробітники кримінальної поліції. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетна раніше несудима мешканка Донецької області 1979 року народження.

9 лютого «за нові молитви» шахрайка намагалась виманити у своєї жертви ще 16 тисяч гривень. Проте отримати гроші при особистій зустрічі аферистка злякалась, припинила спілкування та переїхала до Дніпропетровської області. Там на її слід вийшли оперативники відділення поліції №2 Запорізького РУП.

Наразі дізнавачі ВНП № 2 ЗРУП повідомили фігурантці про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

Нагадаємо: Поліція застерігає громадян від шахрайської схеми з «грошовими виплатами».

Відділ комунікації поліції Запорізької області