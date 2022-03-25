На Запоріжжі жінку викрили у шахрайстві під виглядом продажу військової амуніції

Фігурантка у соцмережах розміщувала оголошення про продаж товарів для військових. Однак, отримавши передплату від клієнтів, зловмисниця зникала.

24-річна жителька с. Петрівське ошукала більше 20 громадян, котрі хотіли придбати амуніцію для українських військових.

Жінка у соцмережах публікувала оголошення про продаж рукавиць, наколінників, розвантажувальних жилетів тощо.

Від замовників фігурантка отримувала передплату 200-800 гривень на банківську картку, однак жодного товару клієнтам не надсилала. Ще деякий час зловмисниця підтримувала зв’язок із покупцями, однак врешті блокувала. Отримані гроші шахрайка витрачала на власні потреби.

Слідчі Запорізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України