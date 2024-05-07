На Запоріжжі жінці повідомили про підозру в убивстві свекрухи

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння 52-річна жителька Запорізького району побила родичку, яка мала порушення рухових функцій. Від отриманих травм пенсіонерка померла. Правоохоронці затримали зловмисницю. За скоєний злочин підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі.

4 травня близько 16:50 до поліції зателефонував мешканець селища Сонячне Запорізького району та повідомив про те, що побили його літню сусідку і вона померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу №6 (Запорізький) Запорізького райуправління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 84-річна потерпіла мешкала із сином та його дружиною. За станом здоров’я вона не могла самостійно пересуватися. 4 травня між нею та невісткою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння стався побутовий конфлікт. Остання не стримала агресії і спричинила бабусі чисельні удари по голові та тулубу. Попередньо жінка померла у власному ліжку внаслідок отриманих травм.

Зловмисницю затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури працівники поліції повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області