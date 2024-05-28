На Запоріжжі злочинна група розікрала ₴1,7 млн. на закупівлі паливної деревини для населення

Фігуранти закупили дрова, призначені для підтримки жителів прифронтових населених пунктів, за завищеною вартістю. Один з учасників «схеми» за частину отриманих коштів придбав елітний автомобіль. Трьом особам повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Слідчі Василівського райуправління поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України викрили злочинну схему з заволодіння коштами державного бюджету Запорізької обласної державної (військової) адміністрації.

Правоохоронці встановили, що службовці однієї із селищних рад упродовж листопада-грудня 2022 року уклали низку договорів із підприємцем та підконтрольною йому фірмою. Відповідно до договору підрядник мав поставити дрова на загальну суму понад 9 млн грн. Сторони угод, задля власного збагачення, внесли в договори ціну на товар, яка значно перевищувала середню ринкову. Внаслідок таких дій було завдано збитків майже на 1,7 мільйона гривень. Надалі один із фігурантів легалізував одержані злочинним шляхом гроші, придбавши на них елітний автомобіль за 1,5 млн грн.

23 травня працівники поліції провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників групи. Вилучили 99 000 гривень, понад 3800 доларів, автомобіль «Range Rover», документи фінансово-господарської діяльності, мобільні телефони тощо.

На підставі доказів слідчі, під процесуальним керівництвом Василівської окружної прокуратури, повідомили трьом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Одному із фігурантів ще і за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

На цей час вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. На майно, здобуте злочинним шляхом, накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області