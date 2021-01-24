На Запоріжжі зловмисники вбили літнього чоловіка та пограбували його дружину

Днями близько 04 години до відділення поліції № 2 Василівського районного управління надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в селі Орлянське виявлено тіло 66-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліцейськими слідчо-оперативної групи на місці події встановлено, що близько 02 години, двоє чоловіків, яких власник домоволодіння найняв для допомоги по господарству, скоїли напад на господаря і його дружину.

У дворі будинку один із зловмисників наніс хазяїну численні удари молотком по голові, після чого зі своїм спільником проник до будинку де знаходилась дружина потерпілого. Під загрозою насильства, нападники вимагали у 66-річної господарки усі заощадження і зв’язавши жінці руки, забрали близько двох тисяч гривень, та мобільний телефон, після чого втекли.

Пенсіонерка самотужки звільнилася, знайшла на подвір’ї травмованого чоловіка і викликала «швидку», але від отриманих травм він помер.

Поліцейські організували невідкладні заходи пошуку. Вони ускладнювалися темним часом доби проте правоохоронці ретельно відпрацьовували територію села та прилеглі до нього автошляхи.

Вже невдовзі поліцейські побачили двох схожих за прикметами чоловіків на автошляху неподалік від міста Дніпрорудне. Вони спробували втекти, але правоохоронці їх наздогнали та доставили до відділення поліції. Ними виявилися двоє раніше судимих чоловіків 54-х і 43-х років. За даними медиків, вони знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі їх затримано. Все викрадене майно, гроші вилучені.

Обом фігурантам повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області