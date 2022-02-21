На збуті 1,3 кг амфетаміну затримано підполковника поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на збуті психотропних речовин викрито та затримано співробітника Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, підполковник поліції, старший оперуповноважений з особливих доручень Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області з грудня 2021 року налагодив механізм збуту психотропної речовини — амфетаміну. Так, правоохоронець, отримуючи від постачальників психотропні речовини, особисто здійснював їх збут серед наркозалежних.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронцями здійснено декілька оперативних закупок психотропної речовини вагою близько 500 г.

Підполковника поліції затримали в порядку ст. 208 КПК під час чергової спроби збуту понад 800 г амфетаміну.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та транспортному засобі, що належить та використовується правоохоронцем, у ході яких зафіксовано відомості, що підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, які були залучені правоохоронцем до здійснення протиправної діяльності.

Викрито правопорушення прокурорами спільно слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГОУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура