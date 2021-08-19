На збуті метадону миколаївські поліцейські викрили двох мешканок області

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили наркодилерів, які збували наркотичний засіб – «метадон». Спільно зі слідчими миколаївської поліції у змовників провели санкціоновані обшуки, наркотики вилучено.

Під час оперативних заходів працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили осіб, які займалися розповсюдженням наркотичного засобу «метадон» у місті Вознесенськ Миколаївської області.

Організувала наркобізнес 49-річна місцева мешканка. Вона разом зі своєю спільницею, 39-річною жінкою, збувала заборонений товар наркозалежним особам. Бажаючі могли придбати дозу метадону з рук у руки за готівку.

За зібраними оперативниками внутрішньої безпеки НПУ матеріалами слідчі ГУНП в Миколаївській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели у зловмисників оперативні закупки. Експертиза підтвердила, що придбаний «товар» є наркотичним засобом «метадон».

За адресою мешкання фігурантів працівники УДВБ, Управління стратегічних розслідувань та слідчого управління поліції Миколаївщини провели санкціоновані обшуки. Заходи проводилися із залученням працівників , кінологічного центру, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД» та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. При проведенні обшуків виявлено і вилучено наркотичні засоби, гроші, «чорнові» записи, мобільні телефони.

Наразі на підставі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України 49-річну організаторку наркобізнесу затримано. Слідчі поліції вручили їй та її спільниці підозри за ст.307 Кримінального кодексу України з подальшим обранням запобіжного заходу.

Оперативники ДВБ перевіряють факт можливої причетності до діяльності викритої групи співробітників поліції.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України