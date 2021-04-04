На Житомирщине полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся

В Житомирской области в селе Малиновка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля полицейского. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его авто обнаружили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

ДТП произошло вечером 3 апреля. Погиб местный житель 1974 года рождения.

«Благодаря собранным на месте происшествия вещественных доказательствам удалось установить марку и цвет машины. Поэтому полицейские начали мероприятия по установлению автомобиля, причастного к дорожному происшествию», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение ночи полицейские проверяли автомобили марки Skoda зеленого цвета и их владельцев на причастность к ДТП. В результате на одной из улиц c. Малиновка был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями.

«Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г.р.», — сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Также в полиции начато служебное расследование.

Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.