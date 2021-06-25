На Житомирщині 18 екс-депутатів визнано винними та оштрафовано за корупційні правопорушення

Новоград-Волинською окружною прокуратурою забезпечено участь у розгляді адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені колишніми депутатами міської та селищної рад.

Усі правопорушення стосуються несвоєчасного подання декларацій без поважних причин особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а саме, протягом 20 робочих днів з моменту припинення депутатських повноважень.

Так, упродовж січня-червня поточного року не дотрималися вимог ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» вісімнадцять депутатів Новоград-Волинської міської ради та Городницької селищної ради Новоград-Волинського району.

Серед порушників – керівники товариств з обмеженою відповідальністю, приватні підприємці, бухгалтери міської та селищної рад.

Несвоєчасність подання декларацій у суді пояснили по різному: заклопотаністю власними справами, зайнятістю підприємницькою діяльністю і навіть незнанням законодавства.

Однак Новоград-Волинський міськрайонний суд не визнав це поважними причинами. Натомість видав постанови про визнання усіх вісімнадцятеро колишніх депутатів винними у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст.172-6 КУпАП та застосування щодо кожного штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Відтак депутатами-порушниками поповнено бюджет на понад 15 тис. грн.

Прокуратура Житомирщини