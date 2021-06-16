На Житомирщині 60-річний син знущався над 82-річною матір’ю, загрожує тепер йому ув’язнення

Дільничні офіцери поліції упродовж кількох місяців спиняли насильство жителя с. Пряжева по відношенню до літньої матері. А коли можливі аргументи вичерпались, поліцейські винесли заборонний припис та порушили кримінальне провадження. Відтак 60-річному чоловікові нині може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

82-річна жителька одного з сіл Новогуйвинської громади неодноразово зверталась до поліцейських через те, що син вже тривалий час робить її життя нестерпним.

Дільничні офіцери встановили, що 60-річний чоловік ніде не працює, але постійно зловживає алкоголем. У стані сп’яніння ображає матір, яка через вік та стан здоров’я не може чинити йому опору. Жінка тривалий час нікому не розповідала про таку ситуацію, а коли терпіти стало несила, звернулася за допомогою до правоохоронців.

— Упродовж кількох місяців поліцейські працювали з родиною. Чоловікові пояснювали неприпустимість подібних дій та відповідальність за них. Неодноразово дільничні оформляли адміністративні протоколи за скоєння домашнього насильства, – розповів начальник сектору превенції відділу поліції № 1 Житомирського районного управління Микола Шмідт. – Але чоловік через якийсь час знову продовжував знущатися з матері.

Відтак нині слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Окрім того, поліцейські відповідним терміновим приписом заборонили чоловікові наближатися до матері упродовж 10 діб.

Водночас правоохоронці нагадують, що відповідно до кримінального законодавства України домашнє насильство карається від штрафу до двох років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції