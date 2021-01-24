На Житомирщині боржник та його поплічники жорстоко побили та пограбували кредитора

До поліції звернувся житель с. Болярки і розповів про напад незнайомців на нього.

22-річний заявник розповів, що кілька днів тому мав приватну справу з одним із чоловіків. Тому не вистачило кілька сотень, щоб розрахуватись за придбаний у нього товар, тож увечері він привіз борг. Але прогнозована коротка розмова несподівано затягнулась. Чоловік приїхав не один, а з товаришами, які теж забажали «поспілкуватись». Заявника запросили до автомобіля та силоміць відвезли до найближчої лісосмуги. Там чоловіка побили, відібрали гроші та цінні речі і покинули.

В усіх обставинах події на місці розбирались працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції.

— Потерпілий частково описав нападників, ми зібрали та проаналізували записи відеоспостереження на певних ділянках автодоріг, провели інші заходи і уже через кілька годин мали розуміння щодо осіб підозрюваних. Двох з них затримали сьогодні уночі у смт. Пулинах, третього – уранці у м. Новограді-Волинському, — розповів начальник Житомирського відділу поліції Володимир Богатков.

Затримані віком 31, 34 та 39 років, раніше уже потрапляли у поле зору місцевої поліції. В одного з них виявлено та вилучено речі потерпілого.

У рамках досудового розслідування триває встановлення інших обставин правопорушення.

Також поліцейські вилучили автомобіль, який використовували підозрювані, для проведення його експертного дослідження.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області