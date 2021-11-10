На Житомирщині до 11 років ув’язнення засуджено ґвалтівника малолітньої

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Чуднівського району у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком Житомирського районного суду чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що у червні минулого року місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до сусідської дівчинки та сказав, щоб вона йшла з ним до річки, де нібито її чекає вітчим.

Виманивши 10-річну потерпілу у безлюдне місце, він застосував фізичну силу та пригрозив втопити, якщо кликатиме на допомогу. Долаючи опір дитини, чоловік скоїв сексуальне насильство.

У суді він не визнав свою провину, виклавши версію про те, що був п’яний та спав вдома.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури