На Житомирщині до 13 років ув’язнення засудили чоловіка, який зарізав собаку, а потім і сусіда

Суд виніс вирок жителю міста Коростишів Житомирської області, який у березні 2020 року смертельно травмував ножем домашнього собаку, а також позбавив життя сусіда. Чоловікові, раніше судимому за ст. 185 КК України (Крадіжка), призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Вирок стосовно вказаної кримінальної справи Андрушівський районний суд ухвалив 27 листопада 2020 року. В Єдиному державному реєстрі судових рішень вирок оприлюднили 3 грудня.

Тяжкий злочин чоловік скоїв 5 березня за місцем свого проживання. Обвинувачений підійшов до собачої будки, де був прив’язаний пес, і наніс чотирилапому 5 ударів ножем. Від отриманих травм собака загинув.

Цього ж дня, приблизно через годину після вбивства собаки, чоловік поконфліктував з сусідом, який проживав іншій частині будинку та прийшов на подвір’я обвинуваченого. Чоловік накинувся на сусіда з ножем, завдавши кілька ударів, які виявилися смертельними.

Як зазначено у матеріалах суду, вина чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується показаннями потерпілої (тітки обвинуваченого), дослідженими судом матеріалами кримінального провадження.

Врешті, суд ухвалив «ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 115 ч. 1, ст. 299 ч.3 КК України та призначити йому покарання:

за ст. 115 ч.1 КК України – 12 років позбавлення волі;

за ст. 299 ч.3 КК України – 7 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі. Строк відбування покарання ОСОБА_2 рахувати з моменту затримання – 06.03.2020 року». // Субота