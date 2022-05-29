На Житомирщині двох посадовців підозрюють у заволодінні 300 тис. грн бюджетних коштів

За процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури, на підставі досліджених слідством доказів, двом посадовцям повідомлено про підозру у заволодінні, за попередньою змовою, бюджетними коштами у великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством установлено, що кримінальне правопорушення, за попередньою змовою, скоїли директорка столичного приватного товариства та директор професійного ліцею одного з міст області.

Зокрема, директорка товариства, яка зобов’язалася відповідно до укладеного у лютому 2018 року договору, постачати профліцею теплоенергію, не повідомила міську раду, яка встановлює тарифи, про те, що ТОВ не є платником податку, сума якого була включена у вартість товару.

До незаконної оборудки залучила ще й директора профліцею, який також не повідомив міськраду, бухгалтерію та тендерний комітет про необхідність коригування загальної суми вартості поставленої теплоенергії.

Натомість фігуранти справи погодили та підписали усі необхідні документи, на підставі яких з місцевого бюджету постачальнику зайво перераховано понад 300 тис. грн, якими вони заволоділи.

З метою відшкодування заподіяної державним інтересам шкоди прокурори заявили позов про стягнення з підозрюваних зазначеної суми у повному обсязі.

Також до суду подано клопотання про накладення арешту на нерухомість, яка належить підозрюваним – два житлових будинки (один у передмісті Києва) загальною вартістю понад 800 тис. грн.

Зловживання з бюджетними коштами викриті за процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури, співробітниками Управління СБ України в області та слідчими Новоград-Волинського райвідділу поліції, які проводять досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури