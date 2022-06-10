На Житомирщині групу осіб викрили у незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою

9 червня детективи Слідчого управління ГУНП спільного з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури провели 15 обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування чотирьох жителів Житомирщини. Вилучено кулемети, зброю, боєприпаси, вибухівку, прилади нічного бачення та наркотичні засоби.

Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування, в ході якого встановлено причетність групи осіб до незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Санкціоновані обшуки правоохоронці провели у Малинській громаді, м. Житомирі та у смт Городку. Слідчі дії тривали у приватних будинках, на земельних ділянках, у гаражах та транспортних засобах.

У результаті вилучено два кулемети, протитанкову рушницю, гвинтівку, револьвери, до десятка гранат різного маркування, кілька сотень патронів різного калібру, підривачі, близько 10 кг пороху, 240 електричних детонаторів, шашки тротилу, пластид, прилади нічного бачення та інші речі, що свідчать про протиправну діяльність.

Поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України двох 29-річних жителів смт Городка та м. Житомира. Один з чоловіків раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за причетність до незаконного обігу зброї та хуліганство.

Наразі слідчі Слідчого управління ГУНП в Житомирській області призначають експертні дослідження всього вилученого, за результатами яких прийматиметься рішення щодо остаточної кваліфікації події.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою…) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області