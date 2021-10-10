На Житомирщині на недіючій АЗС після пожежі знайшли вбитого охоронця

Повідомлення про задимлення у приміщенні недіючої автозаправної станції у с. Кочерові Радомишльської громади надійшло до поліції уранці 10 жовтня. Після ліквідації загоряння було виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції та експерти-криміналісти.

Близько 7:11 годин до Радомишльського відділення поліції надійшло повідомлення від екстрених служб про задимлення у службовому приміщенні АЗС у с. Кочерові та виявлення тіла чоловіка з травмами, що могли вказувати на насильницьку загибель. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

На місце події виїхали та наразі працюють слідчо-оперативні групи Радомишльського відділення та главку поліції області, фахівці криміналістичної лабораторії та кінологи.

Попередньо з’ясовано, що загиблим є житель громади, 1972 р.н., який працював охоронником на недіючій вже кілька років АЗС. Під час огляду тіла чоловіка фахівці зафіксували поранення і травми голови.

Поліцейські проводять першочергові слідчо-розшукові заходи для встановлення обставин події. Триває опитування жителів населеного пункту. Також оперативники опрацьовують записи камер відеоспостереження, встановлених неподалік АЗС.

Попередня правова кваліфікація – ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області