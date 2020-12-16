На Житомирщині оголошено підозру у провадженні по вбивству однієї людини та пораненні ще вісьмох

15 грудня слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури Житомирщини після отримання результатів експертних досліджень оголосили про підозру у вчиненні низки кримінальних діянь 40-річному жителю Іршанська.

Нагадаємо, 2 липня уночі в одному з мікрорайонів Києва розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали чоловіка, який перебував у розшуку після травмування у ході вуличного конфлікту в смт. Іршанську 9 людей.

Сутичка сталася 21 червня між відпочивальниками одного з кафе селища. У результаті 9 людей отримали ножові поранення: один з потерпілих, 28-річний місцевий житель, помер. Підозрюваний у нанесенні травм тоді з місця події утік.

У провадженні було призначено низку експертних досліджень та виконано комплекс слідчо-розшукових заходів для встановлення об’єктивних обставин події.

У результаті 15 грудня чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. А відтак може загрожувати ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання. Увесь період досудового розслідування чоловік перебуває під вартою.

Слідчі розпочинають етап ознайомлення сторін процесу з матеріалами провадження.

Відділ комунікації поліції Житомирської області