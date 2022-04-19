На Житомирщині оперативники поліції затримали жінку, яка торгувала психотропами
Працівники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу затримали жительку райцентру одразу після продажу нею чергової дози психотропної речовини. Слідчі вже оголосили бердичівлянці про підозру. Жінці може загрожувати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Бердичівські поліцейські отримали інформацію про ймовірний збут заборонених речовин місцевою жителькою. Відтак у рамках кримінального провадження провели низку необхідних заходів.
Документування незаконних дій 38-річної бердичівлянки тривало декілька тижнів. За цей час поліцейські зафіксували неодноразові факти продажу нею хімічних солей PVP.
18 квітня оперативники кримінальної поліції затримали жінку одразу ж після чергового збуту нею психотропу. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили «товар», а жінку затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та доставили до райвідділу.
Цього ж дня слідчі Бердичівського райвідділу під керівництвом окружної прокуратури за зібраними доказами, свідченнями та висновками експертів оголосили жінці про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування, в рамках якого поліцейські встановлюють канали надходження та поширення психотропних речовин.
Жінці може загрожувати ув’язнення на термін від 6 до 10 років.
Бердичівський районний відділ поліціїTweet