На Житомирщині підліток зламував акаунти вчителів та від їх імені публікував образливі коментарі

Подія сталась в одній із територіальних громад Житомирського району. Підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти. Про такі діяння педагоги повідомили свого керівника, а згодом і поліцейських. Батькам хлопця і директорові навчального закладу загрожує адміністративна відповідальність.

До поліції звернулись вчителі загальноосвітнього закладу однієї із громад Житомирського району із повідомленням про систематичне цькування через мережу Інтернет. За словами заявників, хтось скористався їх особистими паролями для входу на навчальні веб-платформи і від імені вчителів публікував образливі коментарі стосовно їх колег. Про такі обставини один з педагогів поскаржився директорові навчального закладу. Однак керівник не звернув належної уваги на ситуацію і не вбачав потреби звертатись до правоохоронців.

Певний період вчителю, який адміністрував веб-платформу, вдавалось видаляти образливі коментарі, однак замість них з’являлись нові. Врешті він перевірив інформацію, звідки публікуються цькування, і передав ці відомості поліцейським самостійно.

Викритим у булінгу відносно вчителів виявився 15-річний учень цього ж навчального закладу. Як з’ясувалось, він зламав окремі акаунти і таким чином розважався.

24 лютого інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з підлітком щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. Оскільки хлопець не досяг віку настання адміністративної відповідальності, то протокол за фактом булінгу складено відносно його матері.

– Окрім того, адміністративні матеріали за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) КУпАП оформлені і відносно директора навчального закладу за неповідомлення підрозділам органів Національної поліції України про цькування вчителів. За чинним законодавством йому загрожує штраф або виправні роботи, — зазначила керівник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

Водночас правоохоронці закликають усвідомлювати і не замовчувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування, кого б з учасників освітнього процесу воно не стосувалось. // RuporZT